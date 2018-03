São Bernardo mais perto do acesso O São Bernardo ficou mais perto do acesso à Série A2 do Estadual ao golear o Linense por 4 a 1, na manhã de ontem. O time do ABC chegou à liderança do Grupo 2, com 9 pontos - três a mais que Votoraty e Oeste Paulista. Restam dois jogos para o término da 2ª fase. Pelo Grupo 3, Flamengo e União Barbarense dividem a liderança (8 pontos).