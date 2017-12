São Caetano brilha também no boxe São Caetano continua empolgando e conquistando títulos. Além de brilhar no futebol e no vôlei, a cidade demonstrou sua força no boxe. Na terça-feira à noite, no Ginásio Baby Barioni, a equipe do ABC paulista, dirigida por Gabriel de Oliveira, colocou seus pugilistas em dez decisões, conquistando seis vitórias e o título de tricampeã. No primeiro Campeonato Infantil, o destaque foi a Escola de Boxe Luvas Douradas, de Santa Isabel, campeã do torneio.