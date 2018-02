São Caetano é bi do Grand Prix de judô O São Caetano foi bicampeão neste domingo do Grand Prix Nacional de Judô, ao derrotar o Pinheiros por 3 a 0, em São Caetano. O título foi assegurado com três vitórias de 3 a 1, na decisão em melhor-de-cinco confrontos. Na disputa do bronze, em melhor-de-três, a gaúcha Sogipa marcou 2 a 0 sobre a carioca Gama Filho.