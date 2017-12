São Caetano e Pinheiros vencem Grand Prix de Judô O São Caetano de Edinanci Silva conquistou, de forma invicta, o II Grand Prix de Judô, na categoria feminina, disputado neste fim de semana, em Porto Alegre. O Sogipa, que contou com apoio massivo da torcida, ficou com o vice. Edinanci venceu os dois combates decisivos por Ippon, derrotando respectivamente Rochelle Nunes e Mayara Aguiar. Já o Pinheiros, que não tinha conseguido ir bem na disputa classificatória em casa, voltou a decepcionar no feminino. Depois de perder a semifinal para o Sogipa em uma vitória de Lilian Lenzi sobre Vânia Ishii, o time paulista não alcançou sequer o bronze, que ficou com o Minas Tênis Clube. Se no feminino o Pinheiros não foi bem, na competição masculina, o clube paulista alcançou o bicampeonato ao derrotar o Sogipa na final. O time da casa, mais uma vez, teve que se contentar com a medalha de prata. A pesado Priscila Marques obteve os melhores resultados individuais do Pinheiros na competição - 1 derrota, 1 empate e 8 vitórias - e, mesmo assim, se disse decepcionada com o resultado obtido em Porto Alegre. ?Foram detalhes que nos fizeram perder. Coisas que não poderiam ter acontecido?, lamentou a judoca.