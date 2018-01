São Caetano está na final do vôlei O time do São Caetano garantiu vaga na final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino, nesta quarta-feira à noite, ao derrotar o Pinheiros, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/17. Com este resultado, o time do técnico William será o adversário do BCN/Osasco na decisão do Estadual, que começa sábado.