São Caetano lidera GP Nacional de Judô O São Caetano saiu na frente na primeira etapa do inédito Grand Prix Nacional de Judô, realizada neste domingo na sede do Flamengo, apesar do equilíbrio geral nas lutas. A equipe favorita ao título derrotou Sogipa (1 a 0), São Paulo (3 a 2) e Barueri (5 a 0) e encerrou a rodada na liderança, com seis pontos. Com o ginásio lotado, os principais clubes do judô brasileiro se enfrentaram em cinco categorias de peso (meio leve, leve, meio médio, médio e pesado). O São Paulo ficou em segundo, ao lado do Minas Tênis, com quatro pontos (duas vitórias cada). O dono da casa, o Flamengo, e ainda o Pinheiros terminaram a primeira rodada empatados no quarto lugar, com três pontos (uma vitória, uma derrota e um empate); e na sexta colocação houve empate em dois pontos entre Sogipa (uma vitória e duas derrotas) e Gama Filho (uma derrota e dois empates). O Barueri ficou em oitavo com três derrotas. A pontuação do Grand Prix leva em consideração apenas as disputas entre as equipes, e confere dois pontos para a vitória e um para o empate. O meio-médio Tiago Camilo, do São Caetano, venceu duas lutas, empatou a terceira e negou o favoritismo de sua equipe, que veio para o Rio de Janeiro sem suas maiores estrelas (Henrique Guimarães, Luiz Camilo, Carlos Honorato e Mario Sabino). "Todos têm chances. O Grand Prix vai levantar ainda mais o nível do judô no Brasil e é ótimo para os atletas e patrocinadores", disse Camilo. A segunda rodada do Grand Prix será disputada na sexta-feira, no ginásio do Pinheiros, e o São Caetano deve se apresentar completo. Classificam-se para a fase semifinal os quatro clubes mais bem colocados.