São Caetano tem destaque no boxe Depois de conquistar o tetracampeonato paulista de boxe, o São Caetano fez bonito também no Torneio dos Campeões. O clube do ABC, com 11 pugilistas, alcançou o primeiro lugar, somando 23 pontos. O Guarani mostrou sua evolução no boxe e ficou com a segunda colocação, com 11 pontos. Depois vieram Santana de Parnaíba, Campinas, Kid Jofre, Pirituba, Orion-Boxe, Memorial-Santos.