São Caetano tenta bi em GP de judô Cinco dos principais clubes do Brasil começam a disputa do II Grand Prix Nacional de Judô, neste fim de semana, em Porto Alegre. Os combates entre Barueri/SP, Gama Filho/RJ, Pinheiros/SP, São Caetano/SP e Sogipa/RS serão realizados no Ginásio da Sogipa a partir das 9 horas. A delegação de São Caetano luta pelo bicampeonato da competição.