São Caetano volta ao Anacleto para retomar o caminho das vitórias O Morumbi virou o Caldeirão corintiano na Copa do Brasil, assim como a Ilha do Retiro para o Sport e o Maracanã para o Fluminense, este na Libertadores. O São Caetano espera repetir tais exemplos a partir de hoje, quando retorna ao reformado Anacleto Campanella, após quase sete meses. Com apenas quatro pontos na Série B, recebe o Vila Nova, do goleador Túlio, às 20h30, disposto a retomar o caminho das vitórias - vem de tropeços nas duas últimas rodadas ( só 1 ponto). Para sair da incômoda 11ª colocação, o técnico Pintado terá reforços importantes: os zagueiros Leonardo e Lino, além do experiente volante Hernani, poupados na derrota para o Criciúma por 2 a 1. O jogo marcará um reencontro. Túlio Maravilha defendeu o clube do ABC na Série C em 1999. Naquele ano, terminou como artilheiro do time, com 20 gols. Na rodada passada, o Vila venceu o CRB, por 2 a 1, e chegou aos seis pontos, na zona de acesso. A meta é seguir entre os quatro melhores colocados. A rodada noturna desta sexta-feira terá outro duelo interessante. Entre Juventude - vem de duas vitórias - e o invicto Marília (reestréia o técnico Jorge Raulli, substituto de Ruy Scarpino), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em Maceió, o CRB busca seu primeiro triunfo frente ao Criciúma.