São Januário não receberá o Pan-2007 O estádio de São Januário não sediará nenhuma competição nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira, em nota oficial, pelo Comitê Organizador dos Jogos (CO-RIO). O CO-RIO, no entanto, destacou no documento que espera manter relação cordial com o Vasco, proprietário do estádio, e com ?todas as entidades de promoção e direção do esporte?. Há um certo tempo, Vasco e CO-RIO trocam farpas. O presidente do clube carioca, Eurico Miranda, ratificou nesta semana a decisão de não ceder o centro de treinamento Vasco-Barra e o estádio de São Januário aos Jogos Pan-Americanos. A atitude do dirigente é motivada pela presença de Carlos Roberto Osório, de quem ouviu críticas sobre a forma de administrar o Vasco, no Comitê Organizador do Pan. O secretário-geral da competição é integrante do Movimento Unido Vascaíno (MUV), facção líder da oposição no clube. Diante do impasse, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) propôs a Eurico Miranda, na terça, uma reunião para contornar a crise, mas o presidente vascaíno recusou o encontro. Até hoje Eurico não engoliu as críticas de Osório. ?Ele (Osório) disse que o Vasco era uma jóia e que era preciso retomá-la e lapidá-la. Quem é ele para retomar o Vasco??, indagou Miranda, recentemente. ?É absolutamente inaceitável que eu possa conviver com o secretário do CO-RIO, o senhor Carlos Roberto Osório, que afirmou ser integrante de um movimento de oposição do Vasco?.