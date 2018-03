São José busca hexa nos Regionais A cidade de São José dos Campos vai para os 46º Jogos Regionais, em Mogi das Cruzes (SP), em busca do sexto título de campeã da competição. Há cinco anos consecutivos, as equipes que representam o município, conquistam o primeiro lugar da competição. Neste ano, São José dos Campos vai participar com 350 atletas, que vão disputar as 21 modalidades. "Esperamos ocupar um dos três primeiros lugares em todas as modalidades", disse o secretário municipal de esportes, Dalvi Rosa Moreira. Ele explicou que as equipes treinam o ano todo, patrocinadas pela administração pública. "Não é apenas para os Regionais que nos preparamos. O ano inteiro as equipes participam de competições". Na disputa do ano passado, a delegação de São José dos Campos somou 311 pontos e espera repetir a dose nestes Jogos, que começam na próxima sexta-feira. Segundo Moreira, São José dos Campos está pronta para enfrentar as equipes de Mogi das Cruzes, Suzano e São Sebastião "que se prepararam muito bem para os Jogos". Nos Jogos Regionais do ano passado, Suzano ficou em segundo lugar, São Sebastião em terceiro e Mogi conseguiu a quarta posição.