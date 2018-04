São José conquista título mundial no futebol feminino

Depois dos títulos do Lyon (França) e do INAC Kobe (Japão) nos dois anos anteriores, agora foi a vez do futebol brasileiro. Tricampeão da Copa Libertadores (ganhou em 2011, 2013 e 2014), o São José derrotou a equipe inglesa na final deste sábado, graças aos gols de Rosana, logo aos seis minutos, e de Giovânia, em pênalti aos 26 do segundo tempo.

Para chegar à final do campeonato em Tóquio, o São José tinha vencido o japonês Urawa Reds Ladies por 1 a 0, com gol de Debinha, enquanto o atual campeão europeu derrotou o Yonogo Belle, também do Japão, por 2 a 0. Além desses quatro times, o Mundial ainda teve a participação do Jiangsu, da China, e do Melbourne Victory, da Austrália.