São Paulo aposta em mais títulos em 2008

O São Paulo ainda tem mais quatro jogos a disputar no Campeonato Brasileiro, mas a conquista deste ano faz com que os dirigentes são-paulinos já se preocupem com 2008. Não estão previstos grandes investimentos e contratações bombásticas, mas a diretoria garante que o time continuará sendo vitorioso. "Teremos quatro competições importantes em 2008: o Paulista, a Taça Libertadores, o Brasileiro e a Sul-Americana. Isso nos traz uma grande responsabilidade, de manter o nível competitivo do time", afirma Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, diretor de futebol. A impressão dos dirigentes é de que faltam poucos ajustes para que o time mantenha a supremacia. "Nem sempre se faz um elenco competitivo, com muitos jogadores. Este ano, tivemos uma demonstração disso: tendo um grupo versátil, é possível suprir algumas ausências", comenta Leco, ciente do ponto fraco do time. "Temos uma carência na lateral-direita", resume Leco. "Atualmente, as opções são o Reasco, que está machucado, e o Maurinho, que estamos esperando voltar do empréstimo para o Goiás." Leco garante que os dirigentes já estão observando futuras contratações e praticamente descartou trazer jogadores que estão no exterior. "Há muitos bons jogadores no Brasil. É só procurar um pouco", observa o dirigente, que elogia o lateral Joilson, do Botafogo, e o meia Diego Souza, do Grêmio. NEGOCIAÇÕES Carlos Augusto de Barros e Silva jura que o São Paulo não foi procurado por clubes europeus para negociar os zagueiros Alex Silva e Breno. "Sabemos que o Real Madrid e o Bayern de Munique estão interessados, mas essas especulações são normais", diz. "Se querem o Breno, no mínimo têm bom gosto", desconversa. "Ele é a nossa grande revelação dos últimos anos", aponta Leco. "Como ele, outros vão surgir em breve", promete. Alex Silva está machucado. A diretoria garante que a equipe não vai relaxar, nos últimos quatro jogos da competição. "Não vamos dar férias nem folga antecipada para os jogadores", resume o diretor de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "Alguns poderão ser preservados, por necessidade da comissão técnica, mas atuaremos com seriedade, pois nossos jogos envolvem times que brigam para chegar à Libertadores, à Sul-Americana e para fugir do descenso." Até o encerramento do campeonato, o São Paulo enfrentará Juventude (7 de novembro), Grêmio (11 de novembro), Botafogo (25 de novembro) e Atlético-PR (2 de dezembro). O goleiro Rogério Ceni, capitão do time, diz que pretende jogar.