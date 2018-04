São Paulo aposta na boa fase de Borges

O São Paulo precisa vencer o Avaí, às 18h30, no Morumbi, para manter um lugar na briga pelo seu quarto título brasileiro consecutivo. O jogo ganhou contornos mais decisivos ainda para Borges. O centroavante, que foi reserva na maior parte dos jogos do time paulista na competição, foi confirmado por Ricardo Gomes entre os titulares. O técnico quer tirar proveito do bom momento do jogador - que marcou o gol da vitória diante do Cruzeiro (2 a 1), domingo.

"Atacantes têm uma particularidade: quando fazem gol ganham confiança", afirma o treinador. "O Borges ficou mais forte depois que entrou bem no Mineirão. Tenho que aproveitar este momento."

Borges foi o artilheiro do São Paulo nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Mas, depois que Ricardo Gomes chegou ao clube, perdeu espaço. Na competição deste ano, tem só seis gols, um a menos que Washington, que vinha sendo o titular. "Acho que agora, na reta final do Brasileiro, ele pode voltar a ser o Borges dos últimos anos. Espero por aquele Borges decisivo."

É exatamente o que quer também o jogador. "O mais importante não é o início das coisas, e sim o final", lembra o centroavante, confiante. "Não adianta começar bem e cair o ritmo. Agora está todo mundo bem, subindo. Espero, como das outras vezes, crescer e voltar a aparecer nesta reta final."

O jogo também marca o reencontro de dois antigos rivais, agora no banco de reservas. Silas foi companheiro de Ricardo Gomes na seleção brasileira em 1989, embora os dois tivessem sido adversários no futebol brasileiro e no português. O atual técnico do Avaí jogou no São Paulo e no Sporting, de Lisboa, enquanto o ex-zagueiro atuou no Fluminense e no Benfica. "Hoje ele faz um grande trabalho como treinador", elogia Ricardo Gomes, que tem dúvidas para armar sua equipe.

Durante a semana, fechou treinos, fez testes, já que precisa repor as ausências de André Dias e Richarlyson, suspensos, e Hernanes, lesionado. Há chances de que o técnico puxe o volante Jean da ala direita para a meia cancha de novo e coloque o argentino Adrián González pelo lado do campo. Marlos, que também fez gol contra os mineiros, disputa posição na armação.