São Paulo apresenta equipe de judô Mesclando atletas consagrados e promessas do esporte com um forte trabalho nas categorias de base, o São Paulo apresentou nesta segunda-feira sua nova equipe de judô, em parceria com a Mizuno, a Academia Rogério Sampaio e a Fundação Pró Esporte, de Santos. "O objetivo é, além de conquistar medalhas, resgatar um dos esportes mais tradicionais do clube, incentivando sua prática entre os sócios", afirmou Aurélio Miguel, campeão olímpico em Seul em 1988 e coordenador da equipe, que terá cerca de 180 atletas. Farão parte do time competidores que já conquistaram torneios nacionais e internacionais, como Edelmar "Branco" Zanol, Antônio Tenório da Silva, Danielle Zangrando e Cátia Maia. Nas equipes juvenil e de juniores, Paolla Martins, Julyana Rodrigues, Rodrigo Nania e Charles Bergara, entre outros, prometem um futuro de conquistas. A equipe será comandada por Luiz Shinohara, que também treina a seleção brasileira masculina, Ivo Nascimento e Rogério Sampaio, que vai dirigir as categorias de base em sua academia, em Santos. "Aproveitaremos a estrutura de marketing, fisiologia e medicina do São Paulo para levar nossos atletas a competições internacionais, como jogos Pan-americanos e Olimpíada", disse Rogério.