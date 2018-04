São Paulo avança ao mata-mata da Copinha sem sustos

SÃO PAULO - O São Paulo se redimiu do fiasco do ano passado, quando não passou da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao vencer o São Carlos por 2 a 0, em São Carlos. Assim, o time foi ao mata-mata do torneio como primeiro colocado do Grupo M, com três vitórias em três jogos.

Sem nenhuma dificuldade para dominar o adversário, o São Paulo fez 1 a 0 no primeiro tempo com um gol de Diego e aumentou a vantagem na etapa final graças ao tento de Lucas. Na preliminar, o Guaicurus goleou o União Rondonópolis por 5 a 1.

Um pouco mais cedo, o Santos fez o mínimo necessário para alcançar o mata-mata da Copinha. Em Jaguariúna, o time da Vila Belmiro apenas empatou por 0 a 0 com o Corinthians-AL e, assim, garantiu-se na primeira colocação do Grupo V. Em segundo na chave, com um ponto a menos do que o Santos, ficou o São Mateus, que horas antes havia derrotado o Remo por 3 a 2.

Situação perigosa. O Palmeiras vai decidir sua classificação hoje, em Barueri, contra o Barueri, às 15h30. Caso haja um vencedor na partida entre Confiança e Sertãozinho, na preliminar, o Palmeiras terá de vencer para não ficar em segundo lugar no Grupo Q - se isso ocorrer, será preciso torcer para entrar no mata-mata como um dos melhores segundos colocados.