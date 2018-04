São Paulo cai de novo e já pensa em 2012

Vontade de lutar pelos seus objetivos. Essa foi a diferença entre a vitória e a derrota, entre o Atlético-PR e o São Paulo, ontem, na Arena da Baixada.

Enquanto o anfitrião ameaçado de rebaixamento não esmoreceu nenhum minuto sequer, nem quando dominava a partida, nem quando recuou para garantir o precioso 1 a 0, o visitante pareceu levar tudo em um ritmo blasé, sem sobressaltos, sem emoção, até.

E, tão importante como eram para o Atlético, os três pontos que não ganhou ontem eram fundamentais para o São Paulo continuar sonhando com uma vaga na Libertadores de 2012 - agora, a julgar pelo futebol que não mostrou em Curitiba e pela diferença de pontos na classificação, apenas um milagre (ou mais uma surpresa nesse surpreendente Brasileirão) parece capaz de fazer o time do Morumbi voltar à competição continental na próxima temporada.

Emerson Leão tentou manter o bom momento, a fagulha de sobrevida que a equipe suscitou no último sábado, ao ganhar do Avaí e quebrar uma série que já era de nove partidas de jejum. Ele repetiu o esquema que fez o São Paulo abrir 2 a 0 naquele segundo tempo, deixou Dagoberto no banco e apostou em Fernandinho. Deixou de lado a sua preferência pelos três zagueiros.

Mas o que faltou ao São Paulo não foi um posicionamento tático nem uma questão de nomes na escalação. Faltou vontade de ganhar, como muitas vezes pareceu faltar a esse elenco ao longo do campeonato.

Carlinhos Paraíba se machucou logo no começo da partida e, para não mexer no esquema em que tanto levava fé, Leão fez o simples: trocou um volante por outro, entrou Casemiro.

E essa foi uma decisão que, aparentemente, o técnico são-paulino se arrependeu de tomar. Com Casemiro jogando no ritmo que ultimamente o tem caracterizado - tão ou mais lento que o São Paulo em Curitiba - a opção de Leão foi substitui-lo e "queimá-lo".

Pouca mudança. Leão tentou uma última cartada ao sacar Casemiro. Entraram Rivaldo e Marlos. O primeiro, para organizar a armação, o segundo para correr e fazer o ataque acordar.

Ambos foram bravos ao não se contagiarem pelo o que parecia um sono coletivo do time são-paulino, mas não conseguiram fazer os companheiros melhorarem. Pelo jeito, o negócio é pensar em 2012. Porque 2011 já era.