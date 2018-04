São Paulo, campeão: 5 estrelas

A expectativa dos torcedores do São Paulo durou apenas 38 minutos. Quando o volante Hernanes abriu o placar no Morumbi, na vitória por 3 a 0 sobre o América, ontem à noite, os mais de 60 mil pagantes que lotaram o estádio e os milhões de fãs pelo País puderam, enfim, iniciar a festa pelo quinto título brasileiro do clube - que se torna, de acordo com a CBF, o recordista de conquistas do Nacional, pois também soma na sua galeria as taças de 1977, 1986, 1991 e 2006. Ouça os gols, baixe o pôster e deixe sua mensagem ao time Além do título, o São Paulo está classificado para a Taça Libertadores, principal alvo do clube em 2008, e alcançou outra marca: o primeiro brasileiro a disputar o torneio continental por cinco anos consecutivos. É certo que o clima de final que tomou conta das arquibancadas e a campanha impecável do time do técnico Muricy Ramalho - 22 vitórias e apenas 5 derrotas em 34 jogos - talvez merecessem um resultado ainda mais expressivo no jogo decisivo - que teve o maior público da competição, com quase 70 mil pagantes. Mas o triunfo incontestável sobre a pior equipe do Brasileiro foi mais do que suficiente para consolidar a supremacia são-paulina. Embalado pela torcida, o São Paulo pressionou de todas as formas, desde o início. Breno avançou pela direita e foi boa opção ofensiva. Mas o time se precipitou, e tentou resolver em lances individuais, sem sucesso, como nos lances do próprio Breno e de Hernanes. Com seis homens no meio, ficou clara a proposta dos visitantes, de apenas explorarem os contra-ataques. Só tiveram sucesso duas vezes, com Berg e Leandro Sena, que chutaram sem perigo. A estratégia potiguar pelo menos dificultou as ações ofensivas dos são-paulinos, que tiveram nos escanteios cobrados por Jorge Wagner a melhor opção - no mais perigoso, a cabeçada de Richarlyson passou perto. E o goleiro Sérvulo saiu nos pés de Dagoberto para evitar o primeiro gol. INICIATIVA Já que estava difícil na troca de passes e os cruzamentos eram deficientes, Hernanes resolveu o problema, num chute forte, de longe. De fora da área, o volante acertou o canto direito do goleiro e inaugurou a comemoração. Antes do intervalo, Aloísio sofreu falta e Rogério Ceni cobrou com precisão, mas ?só? acertou a trave. Na etapa final, o América resistiu apenas quatro minutos. Jorge Wagner, novamente destaque do time, cobrou escanteio na cabeça de Miranda, que ampliou. A vantagem acalmou o São Paulo, que passou a tocar a bola. Diante da fragilidade do adversário, o jogo seguiu sem sustos para os campeões - que quase viram Rogério Ceni marcar, em outra falta, defendida por Sérvulo. Numa trama perfeita, Souza, que substituiu Júnior, levantou para Dagoberto, que, de cabeça, fez o gol mais importante da carreira. Ainda sobrou tempo para que Borges, goleador do time, com 7 gols, e o estreante Danilo Silva participassem do jogo e da festa, que se espalhou pelas arquibancadas. E que, a julgar pela coesão do elenco e a organização do clube, tem boas chances de continuar em 2008. CHAVES DO JOGO 1. OUSADIA O jogo estava complicado, mas Hernanes não teve medo de chutar de longe para abrir o placar 2. PRECISÃO Ninguém foi melhor do que Jorge Wagner nas faltas e nos escanteios, decisivos para o São Paulo 3. TRANQÜILIDADE Os são-paulinos não se desesperaram com a retranca do rival e souberam decidir a partida