São Paulo cansa e desiste de trazer o chileno Vargas

O São Paulo jogou a toalha e avisou que não conversa mais com o Napoli para contratar o chileno Eduardo Vargas. Desta forma, ou os italianos cumprem o que havia sido acertado ou o atacante deve mesmo parar no Grêmio. O presidente Juvenal Juvêncio passou o dia em reuniões e resolveu suspender as conversas porque os dirigentes do clube italiano modificaram três vezes os termos da negociação.

Entre as reclamações do dirigente estão o fato de o Napoli pedir o pagamento à vista ( 1,5 milhão, o equivalente a R$ 4 milhões) e querer uma cláusula no contrato que permita ao chileno voltar à Itália a qualquer momento e sem nenhum ressarcimento financeiro em troca.

"Nós não íamos entrar em um leilão que foi proposto pelo Napoli. Eles fizeram várias exigências e extrapolaram os limites. Acabou o negócio. Não deu. Essa é a dinâmica do futebol", afirmou Juvenal. Dessa forma, o Tricolor abre caminho para o Grêmio tentar acertar com o atleta. O clube gaúcho ganhou força ontem e foi apontado pela imprensa italiana como provável destino do chileno. Era justamente o rival brasileiro quem mais preocupava Juvenal desde o início das conversas. O presidente, porém, acreditava que a preferência do atacante em jogar no Morumbi falaria mais alto.

As negociações recrudesceram justamente no momento em que pareciam mais próximas de um desfecho positivo. Na última sexta-feira o Napoli havia autorizado o São Paulo a encaminhar o contrato de empréstimo para fechar com o jogador e deu o sinal de que as conversas, que se arrastavam desde dezembro, chegariam a um final feliz. Mesmo com o clima otimista entre os diretores, ninguém quis dar declarações em tom de triunfo para evitar melindrar os italianos e ver a negociação fracassar.

Sem plano B. Vargas era a grande aposta da diretoria para substituir Lucas, vendido ao Paris Saint-Germain. A princípio a diretoria não tem um plano B para o chileno, mas deve se reunir com o técnico Ney Franco e estudar possibilidades. A lesão no joelho de Negueba foi um revés para o time, que agora tem apenas Osvaldo e Wallyson como jogadores de velocidade no elenco. Luis Fabiano, Aloísio e Ademilson (este com a seleção sub-20), completam as opções disponíveis para o treinador no ataque.