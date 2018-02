São Paulo, cheio de troféus na festa do Brasileirão

O São Paulo foi o grande vencedor da 3ª edição do Prêmio Craque Brasileirão, realizado ontem à noite no Teatro Municipal do Rio. No evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol, o campeão brasileiro de 2007 teve cinco atletas eleitos para a seleção do campeonato: Rogério Ceni, Breno, Miranda, Hernanes e Richarlyson. O São Paulo também foi agraciado com a escolha de Breno como revelação e de Rogério Ceni como o craque do Brasileirão pelo segundo ano. "O momento é de integração. Esse prêmio eu divido com meus companheiros de clube, que são muito mais merecedores do que eu", disse Rogério. O goleiro ainda foi escolhido o craque da torcida - na votação pela internet, venceu com 51%. Para completar a lista são-paulina, Muricy Ramalho tornou-se tricampeão do troféu de melhor técnico. A festa foi marcada por muita pompa e teve como apresentadores os atores Tony Ramos e Marcos Palmeira. Eles se esforçavam para demonstrar descontração e assim divertir a platéia bastante eclética - havia políticos, como os ministros do Esporte, Orlando Silva, e da Cultura, Gilberto Gil; dirigentes de clubes e entidades esportivas; o técnico Dunga e seu auxiliar Jorginho; o ex-coordenador da seleção, Zagallo, entre outros. Em meio ao anúncio dos vencedores, a CBF também aproveitou para divulgar a realização da Copa de 2014 no Brasil. Com a eleição dos 11 melhores do Brasileiro (veja acima) por jornalistas, atletas, treinadores e dirigentes, foram definidos os "convocados" para enfrentar a seleção olímpica, domingo, no Engenhão. PROTESTO FLAMENGUISTA Os rubro-negros foram homenageados com o prêmio Torcida de Ouro. Quando o presidente Márcio Braga subiu ao palco para a receber a homenagem, parte da platéia gritou "pentacampeão". Do lado de fora do Teatro Municipal, torcedores chegaram a exibir uma réplica da "taça de bolinhas". Aliás, ficou clara a preferência de boa parte do público por indicações de atletas de Flamengo e Botafogo. O atacante Leandro Amaral, inclusive, teve que ouvir gritos de "vice de novo", ao receber o troféu de prata. O goleiro Felipe, ao menos, teve o consolo de ser muito aplaudido, depois do rebaixamento do Corinthians. BOLA DE OURO DA PLACAR O meia Thiago Neves, do Fluminense, foi o vencedor da Bola de Ouro da revista Placar. O atacante Dodô, ex-Botafogo, ganhou a Chuteira de Ouro, como o artilheiro do ano (34 gols). A seleção do campeonato foi formada por Rogério Ceni; Leonardo Moura, Breno, Thiago Silva e Kléber; Hernanes, Richarlyson, Thiago Neves e Valdivia; Acosta e Leandro Amaral.