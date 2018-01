São Paulo cria comitê para 2012 A cidade de São Paulo começa a trabalhar para tornar-se sede da Olimpíada de 2012. Na sexta-feira, a Prefeitura e o governo do Estado acertaram a criação do Comitê de Postulação à Sede dos Jogos Olímpicos de 2012. ?Vamos entrar forte na disputa?, afirmou a prefeita Marta Suplicy (PT), em Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial. Até o dia 15 de abril, o grupo vai elaborar relatório sobre a cidade para ser entregue ao Comitê Olímpico Brasileiro, que vai escolher a candidata oficial do País no início de julho. São Paulo disputa a vaga com o Rio de Janeiro.