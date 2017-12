São Paulo desiste de ser sede do Pan Em reunião, hoje, na capital, entre a secretária municipal de Esportes de São Paulo, Nádia Campeão, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, ficou decidido que São Paulo não concorrerá mais à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. A capital paulista fica como alternativa para o caso de desistência ou impedimento do Rio - está com os preparativos avançados e candidatura formalizada na Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). Se o Rio for escolhido pela Odepa, algumas modalidades poderão ser disputadas em São Paulo.