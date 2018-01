São Paulo e Banespa empatam: 3 a 3 São Paulo e Banespa empataram, por 3 a 3, nesta quarta-feira à noite, no Ginásio do Morumbi, a primeira partida da decisão da Copa RJ/SP/MG de futebol de salão. O São Paulo chegou a abrir uma vantagem por 3 a 1, mas não conseguiu segurar o resultado. Todos os gols saíram na segunda etapa. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 15h30, no Ginásio do Banespa.