São Paulo é bicampeão no hóquei São Paulo não deu chances para Pernambuco e, com a vitória de 9 a 3, hoje à tarde, no Ginásio Docão, em Sertãozinho, conquistou o bicampeonato na segunda edição do Campeonato Brasileiro de Seleções de Hóquei Sobre Patins. O placar do primeiro tempo, 4 a 2, já assegurava o título aos paulistas, que não tiveram problemas na segunda etapa para administrar o resultado e, em rápidos contra-ataques, fazer mais gols. A seleção paulista foi a melhor da competição em todos os quesitos: campeã invicta (7 vitórias), melhor ataque (53 gols marcados), melhor defesa (13 gols sofridos), artilharia (Kléber Gembre, com 13 gols, seguido por Flávio, com 11) e as duas maiores goleadas: 12 a 2 sobre o Rio de Janeiro e o jogo da final. "Éramos os favoritos e merecemos o título", disse Sabugo, um dos destaques de São Paulo, autor do quarto gol, acrescentando que a conquista tornou-se um prêmio para a torcida sertanezina e também para o próprio Sertãozinho Hóquei Clube, que cedeu oito jogadores para a seleção estadual, além do técnico Silvio Blancacco e o restante da comissão técnica. "Estou satisfeito com o vice, pois Sertãozinho mereceu e é o melhor, no momento", reconheceu o jogador de Pernambuco, Oswaldo, que citou a cidade do interior paulista como a própria seleção estadual, mas não esqueceu da rivalidade. Os pernambucanos, que têm os times Português, Sport e Minho, são os adversários históricos dos paulistas, embora o atual campeão brasileiro seja o Corrêias, de Petrópolis (RJ). "Fomos os melhores, mas respeitamos Pernambuco durante todo o tempo", afirmou o técnico paulista, Blancacco. Blancacco, aliás, que foi jogador do Sertãozinho e da seleção brasileira, é um dos nomes cotados para dirigir a seleção nacional no Campeonato Mundial, que será disputado em Portugal, entre setembro e outubro. A definição, no entanto, só deverá ocorrer após o Campeonato Brasileiro de Clubes, em Petrópolis, de 8 a 13 de julho. Normalmente, o técnico do time campeão é o escolhido, porém, em 2001, Blancacco, campeão com o Sertãozinho, foi preterido e Nando Louzada, que era técnico e jogador de um time gaúcho, que não ficou nem os quatro primeiros colocados, assumiu o cargo, gerando críticas. O Brasil foi o 6o no Mundial da Argentina. Nando foi técnico e jogador da seleção do Rio de Janeiro, a decepção, com seis derrotas em seis jogos: perdeu a quinta posição para o Ceará (8 a 5). Santa Catarina ficou em terceiro, vencendo o Rio Grande do Sul por 9 a 4. Os gols dos paulistas na decisão foram de Gembre, Tróles (2), Sabugo, Flávio (2), Tuca e Rubão (2). Léo Agra (2) e Manezinho descontaram para Pernambuco. O próximo Brasileiro de Seleções será disputado no Ceará ou Pernambuco, provavelmente em janeiro de 2004.