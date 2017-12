São Paulo enfrenta Sogipa no judô A equipe do São Paulo recebe neste sábado a Sogipa no ginásio do Morumbi, às 11 horas, e precisa vencer três rodadas para chegar à final do I Grand Prix Nacional de Judô. A Sogipa lidera a série melhor-de-cinco com duas vitórias conquistadas em Porto Alegre. No domingo, também às 11 horas, o São Caetano pode garantir a classificação com uma vitória sobre o Minas Tênis, no ABC Paulista.