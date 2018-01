São Paulo entrega dossiê da Olimpíada Lars Grael, vice-presidente do Comitê Paulista de Postulação à Candidatura dos Jogos Olímpicos de 2012, aposta na vitória de São Paulo na avaliação que o Comitê Olímpico Brasileiro fará das cidades candidatas. "A principal vantagem de São Paulo é a união entre a Prefeitura e o Governo estadual", afirma o iatista e secretário de Esportes do Estado. Grael vai estar ao lado da prefeita Marta Suplicy na entrega do dossiê paulista ao presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, nesta segunda-feira, às 15h30, no Sesc Pompéia. O prefeito César Maia, do Rio, fará a entrega às 8 horas, em seu gabinete.