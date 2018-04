São Paulo está de olho em Scocco e Gago

Scocco, atacante do Newell's Old Boys, e Fernando Gago, volante do Vélez Sarsfield, são dois jogadores que interessam ao clube. Mas não são negociações fáceis.

"O Scocco é um excelente jogador, mas a saída dele é muito complexa. O Gago também é ótimo", confirmou o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes.

Ele explica que os valores que foram colocados até agora são fora de cogitação para a realidade do São Paulo. Scocco pertence ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e os direitos estão estipulados em R$ 5 milhões. O Newell's tem a preferência na compra do goleador de 28 anos que ajudou a classificar a equipe para as semifinais da Libertadores.

Já Gago é um volante experiente, que já atuou pelo Real Madrid e pertence ao Valencia, também da Espanha. Na Argentina, por causa de uma lesão, ele jogou pouco.

João Paulo não esconde o interesse pelo volante Felipe Melo e pelo lateral-direito Maicon, que estão na Europa, mas diz que a questão salarial é um grande empecilho. "Eles têm remunerações elevadíssimas."/ PAULO FAVERO