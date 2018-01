São Paulo ganha campeonato de tiro A equipe de São Paulo venceu todas as categorias do Campeonato Mineiro de Tiro ao Prato, competição oficial da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, que foi disputado neste final de semana na cidade de Americana (SP), 125 km da Capital. Por falta de recursos financeiros, a entidade mineira de tiro autorizou a transferência da prova para o Centro Esportivo Americana. Os resultados vão servir também para a CBTE definir, nas próximas semanas, a equipe brasileira que disputará a Copa Mundial de Tiro ao Prato, de 24 de agosto a 2 de setembro, também em Americana, já com a confirmação de 35 países. Os atiradores de São Paulo venceram as provas de skeet, fossa dublê e fossa olímpica. Individualmente, porém, os respectivos campeões foram Michel David (Americana), Luiz Carlos Graça (São Paulo) e Marcelo Ottoni (Santa Catarina). Na prova de skeet, Michel David acertou 130 pratos de um total de 150. Em segundo lugar ficou José Ricardo, do Rio Grande do Sul, com 126, mesmo número do terceiro colocado, o paranaense Wilson Zocolotte. Na fossa olímpica, outra modalidade disputada nesta competição, o título ficou com o catarinense Marcelo Ottoni, com 136 pratos quebrados. Antonio Rocha, de São Paulo, ficou em segundo com 135 e Marco Antonio, do Distrito Federal, em terceiro com 134. O vencedor da fossa dublê foi Luiz Carlos Graça, de São Paulo, com 164, seguido por Luiz Fernando Graça, com 161 e Paulo Anísio, da Bahia, com 146. Por equipe, estes foram os campeões do Campeonato Mineiro, com destaque para São Paulo: SKEET 1) São Paulo - 252 2) Paraná - 104 3) Minas Gerais - 103 FOSSA OLÍMPICA 1) São Paulo - 336 2) Rio Grande do Sul - 332 3) Santa Catarina - 321 FOSSA DUBLÊ 1) São Paulo - 348 2) Amazonas - 188 3) Bahia - 112.