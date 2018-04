São Paulo ganha tempo na defesa do Morumbi

O Tricolor foi enquadrado em três artigos do regulamento da competição e entre as penas previstas estão multa e perda de mandos de campo. Alguns dirigentes dizem que o clube está resguardado juridicamente e sustentam a tese de que foram os argentinos que iniciaram a confusão, mas não contam a absolvição como certa.

Um ponto que desperta apreensão é o fato de o São Paulo ser o primeiro clube que será julgado no recém-criado Comitê Disciplinar da Conmebol. Dirigentes e advogados admitem não saber o que esperar do novo órgão, que surgiu com o intuito de acabar com a pecha da Conmebol de entidade sem pulso para tomar decisões enérgicas. O resultado do julgamento ainda não tem data para sair. / F. F.