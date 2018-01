São Paulo ganha título no tênis de mesa A equipe de São Paulo conquistou nesta quarta-feira o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa na categoria adulto masculino. O time paulista, composto por Hugo Hoyama, Duan Hong Quan, Silney Yuta e Guilherme Simões, venceu o Amazonas na final, por 3 a 0, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. No primeiro jogo, Hoyama derrotou Mário Costa por 3 sets a 0. Na seqüência, Duan passou por Israel Barreto por 3 a 1. Na partida decisiva, a dupla Hoyama/Duan venceu Mário/ Israel por 3 a 0, fechando a série melhor-de-cinco. Hoyama, recordista de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, destacou o prazer de defender São Paulo no torneio, um dos mais importantes do País. "Há uma rivalidade grande, ninguém quer sair derrotado. Para mim é uma honra representar o Estado, o celeiro do tênis de mesa nacional." Para Duan, nascido na China e que mora no Brasil há seis anos, o reencontro com Israel teve um gostinho especial. "Ele me venceu neste torneio no ano passado, quando nossa equipe ganhou apertado a série por 3 a 2. Não consegui impor meu estilo de jogo naquela oportunidade, mas estou satisfeito com meu desempenho hoje." A competição termina domingo e prossegue nesta quinta-feira com a disputa entre clubes.