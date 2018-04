São Paulo garante time até o fim da competição O presidente Juvenal Juvêncio já havia ressaltado: o São Paulo precisa negociar jogadores até o fim do ano. Ontem, no lançamento de uma academia no Morumbi, porém, prometeu que não vai se desfazer de nenhum atleta antes de o Brasileiro terminar. Mas o meia-atacante Hugo pressiona a diretoria para sair e a janela de transferências para o exterior acaba segunda-feira, um dia depois do clássico com o Palmeiras. "Queria muito jogar no Sporting e acredito que ainda é possível", declarou o meia-atacante ao jornal A Bola, de Portugal. "O mercado de transferências só fecha dia 31 e muitos jogadores já se transferiram no último dia. É possível e acredito." Especula-se que o jogador também teria proposta de um clube grego. As propostas que o São Paulo recebeu não agradaram e tampouco haveria tempo hábil para abrir novas negociações. "Dá para garantir que o time é esse mesmo até o fim do campeonato", disse o presidente. "O mercado continua ruim, os preços estão baixos. Vemos atletas que valem 18 ou 20 milhões sendo vendidos por 7 milhões", argumentou. [DE EUROS]"Vamos aguardar um momento melhor. Oxalá isso aconteça em janeiro." O dirigente também admitiu informação veiculada pelo ?Estado? de que o São Paulo pleitea financiamento no BNDES para reformar o Morumbi para a Copa de 2014. "Somos uma empresa. Temos direito", afirmou.