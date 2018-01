São Paulo instala Conselho Pró-Jogos A cidade de São Paulo deu o pontapé inicial em sua busca para ser sede da Olimpíada de 2012. Otimismo não faltou na apresentação desta terça-feira do Conselho Pró-Jogos Olímpicos. A prefeita Marta Suplicy, que preside o grupo, deixou a diplomacia de lado por um instante ao falar da disputa com os cariocas. ?Paulista adora entrar numa competição com o Rio. E, desta vez, nós estamos preparados para ganhar deles.? O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) escolhe dia 7 de julho a cidade brasileira que vai pleitear o evento. Apesar de Nova York (EUA) ser a favorita, a prefeita acredita que São Paulo briga de igual para igual com todas as concorrentes. ?Nova York também tem inúmeros problemas e lá a segurança é um problema até mais grave que o nosso.? O conselho reúne representantes dos governos municipal, estadual e federal; empresários (Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, é o maior expoente); ex-atletas e integrantes de Organizações Não Governamentais (ONGs). O objetivo do conselho é convencer os empresários a investirem na candidatura e, num segundo momento, ajudar na elaboração do projeto que será enviado ao COB. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Jorge Wilheim, antecipou que serão construídos cinco centros olímpicos caso a cidade seja a escolhida e haverá um maciço investimento no sistema de transportes, com a inauguração de 25 estações de metrô e a criação de vias exclusivas para o transporte das ?frotas olímpicas?, destinadas aos atletas e à imprensa.