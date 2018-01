São Paulo investe em outros esportes Aos poucos, o São Paulo Futebol Clube começa a colocar sua logomarca na camisa de equipes que disputam esportes olímpicos, como o basquete feminino ? em parceria com a AA Guaru, que tem como estrela a ala Janeth, está na semifinal do Campeonato Nacional. Este ano, o clube vai incrementar o setor com equipes de atletismo, vôlei masculino e futsal. Os times de futsal e vôlei serão montados em conjunto com São Caetano do Sul, numa parceria parecida com a do basquete e a equipe de Guarulhos. Mas a diversificação de esportes, definida pela atual diretoria do São Paulo, não está apenas vinculada à vontade do clube de retomar a ?vocação? do passado de formar atletas ? duas das quatro estrelas da camisa do clube (as de cor amarela) são alusivas aos recordes mundiais quebrados por Adhemar Ferreira da Silva no salto triplo, nos anos 50. A decisão do clube foi estimulada pela assinatura da parceria com a São Paulo Alpargatas. O contrato, de três anos, empresta um tom mais agressivo ao marketing da empresa, que pretende dar visibilidade às marcas Topper (futebol e futsal), Mizuno (atletismo) e Rainha (vôlei), em uma ?guerra? com outras fabricantes de uniformes esportivos ? a Nike anunciou parceria com o Corinthians para a temporada. No vôlei, após anos de ausência, a empresa voltou a investir pesado a partir do ano passado, em parcerias com o BCN/Osasco e a Wizard/Suzano, patrocínio à Superliga e a Marcelo Negrão, da Ulbra. Na próxima semana, os parceiros definirão os atletas que competirão com a marca do clube no atletismo ? na São Silvestre, todos os corredores da Mizuno já usaram o distintivo do São Paulo, como Maria Zeferina Baldaia, campeã de 2001 e terceira colocada em 2002. ?Devem ser uns 20 atletas?, afirmou Alice Satt, consultora da Mizuno. ?O atletismo mereceu pouca atenção de outras diretorias, mas vamos retomar as atividades nos esportes olímpicos?, ressaltou Cláudio Carneiro, diretor-adjunto de Atletismo do São Paulo. A equipe terá como supervisor o ex-corredor José João da Silva, vencedor da São Silvestre em 1980.