São Paulo já tem curso para dirigente Já existe um curso superior para virar "cartola" no esporte - um projeto ambicioso que visa a criação de uma cultura esportiva no Brasil. É o curso de Gestão do Esporte idealizado por José Luiz Portella, que trabalhou no Ministrério do Esporte e foi um dos criadores do Estatuto do Torcedor. O curso tem duração de dois anos e está sendo realizado em parceria da Portella Associados com a Faculdade São Marcos. São 50 alunos, dentre eles o ex-jogador César Sampaio, que deixou de lado a vida de volante de futebol para aprender a coordenar clubes e atletas. "Este é o começo de um projeto de uma faculdade totalmente voltada para o esporte. Algo que não existe no Brasil e há em poucos lugares no mundo", diz José Luiz Portella. "Além do curso superior, a idéia é mais para frente termos cursos de extensão e pós-graduação." Nesse curso os interessados vão aprender a lidar com contas, orçamentos e até imprensa. "Em sua maioria, hoje, os dirigentes ou não estão bem preparados ou trabalham simplesmente por paixão. No curso, que tem cinco matérias por semestre, queremos formar dirigentes com boa estrutura", ressalta o coordenador do curso, que também é professor de Gestão do Esporte. O vestibular para a segunda turma será aberto em julho. Informações no site www.smarcos.br.