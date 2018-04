São Paulo joga para atrapalhar o Grêmio

Faltando apenas erguer a taça do pentacampeonato nacional - o que deve acontecer daqui a duas semanas -, o São Paulo conseguiu encontrar um último objetivo no Campeonato Brasileiro que já conquistou: atrapalhar a vida do Grêmio, com quem joga hoje, às 18h10, e tirar o time gaúcho da Taça Libertadores do próximo ano. O técnico Muricy Ramalho diz que história não é bem assim. "Vamos jogar para ganhar, em respeito à nossa torcida, à nossa casa. Não estou preocupado com quem briga pela Libertadores. Aliás, quem garante que enfrentaríamos o Grêmio no ano que vem?" Mas os jogadores assumiram, sim, o clima da rivalidade - afinal, não foram os gaúchos que eliminaram o time do Morumbi da Libertadores deste ano, ainda nas oitavas-de-final? "Para nós, a vitória importa porque queremos somar pontos até o fim. E também tirar o Grêmio", disse Leandro, sem meias-palavras. O capitão Rogério Ceni, sempre politicamente correto, endossa a palavra do companheiro. E desde o início da semana já falava da importância de não ter o Grêmio como adversário na disputa do próximo ano. "Não temos nada contra o Grêmio, pelo contrário. Só que eles sabem jogar a competição." O goleiro, aliás, volta ao time titular na partida desta noite, junto com André Dias e Jorge Wagner - todos estão pendurados e não viajaram para Caxias do Sul durante a semana, quando o São Paulo foi derrotado pelo Juventude (2 a 0). Caso saiam do Morumbi com um resultado negativo, os gremistas praticamente deixam de sonhar com uma vaga na Libertadores. Somam 54 pontos e ocupam a 7ª posição. E isso sem contar que os dois times têm rusgas suficientes para fazer o jogo de hoje bastante disputado. O São Paulo não engoliu a eliminação na Libertadores. O Grêmio não engoliu a ida de Jorge Wagner para o Morumbi, local para onde Hugo também seguiu após o Brasileirão do ano passado. Além disso, a conquista do tetracampeonato da Libertadores é vista como obrigação tricolor para a próxima temporada. "O torcedor não vai querer ganhar só o Brasileiro no ano que vem", analisa Muricy, realista. "O são-paulino quer sempre o melhor, o maior título. E a gente sabe que é a Libertadores."