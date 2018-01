São Paulo pode sediar Troféu Brasil Depois de cinco anos, o estado de São Paulo pode voltar a sediar o Troféu Brasil de Atletismo. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, vê com simpatia a idéia. "Além de São Paulo, temos a proposta de Curitiba, mas ainda há tempo para decidir", assegurou. Segundo o presidente da CBAt, voltar a competir em São Paulo, que mantém a hegemonia no atletismo brasileiro, seria muito bom para o esporte. Ele ressaltou ainda que uma mudança na sede da disputa do Troféu também é importante para estimular e manter a revitalização do atletismo brasileiro. Apesar da possibilidade de a sede ser trocada para a próxima edição do Troféu Brasil, Gesta ressaltou a importância do Rio de Janeiro como local da disputa. "O Rio é uma cidade belíssima e temos toda a infra-estrutura necessária a nossa disposição", frisou. Logotipo - Gesta justificou o fato de o novo logotipo da CBAt não representar um salto do bicampeão olímpico Ademar Ferreira da Silva e sim uma pista de atletismo. O dirigente pretendia homenagear o atleta morto no último dia 12 de janeiro. "A empresa responsável pela criação da marca explicou que não é comum o uso deste tipo de imagem para representar uma confederação. E eu não sabia disto", explicou. Por isso, o presidente da CBAt informou que um "selo de qualidade" já está sendo elaborado para estar presente nas competições organizadas pela confederação, que homenageará Adhemar Ferreira da Silva.