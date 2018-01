São Paulo pode ser sede dos Jogos Abertos Encerrados os Jogos Abertos do Interior, que este ano foram realizados em Santos, o Secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, Lars Grael, já começa a traçar novos planos para a edição de 2005, que será realizada em Botucatu. Em 2004, a cidade-sede será Barretos. Lars quer incluir a cidade de São Paulo nos Abertos de 2005. Cauteloso, afirma. ?Ainda é uma situação que precisa ser analisada e que pode ser testada, sim.? Segundo o secretário, tal idéia surgiu no início deste ano, quando foram realizados os Jogos Abertos de São Paulo. ´´Encontrei a Nádia Campeão (secretária de Esportes, Recreação e Lazer municipal), e ela me disse que não concordava com a exclusão da cidade das disputas no Interior. Em outros estados, como no Rio de Janeiro, isso talvez fosse acontecer. Aqui, não. A força do esporte não se concentra apenas na cidade de São Paulo.? No último dia de disputas, Lars participou de uma regata-exibição em Santos. Pela primeira vez, desde 1936, representantes da vela, remo, canoa havaiana e canoagem participaram de uma edição dos Jogos Abertos do Interior. Criada com o objetivo de apresentar os esportes náuticos para os 175 municípios participantes, os organizadores esperam inserir os esportes náuticos definitivamente na agenda dos Jogos Abertos a partir de 2006. Ele fez questão de ressaltar a força esportiva das cidades do interior: ´´Comparamos os resultados dos Jogos Abertos de São Paulo com os do Interior, do ano passado, e o desempenho no Interior apresenta um nível técnico mais alto. São Paulo teria muitas dificuldades para competir com cidades como Santos, São Caetano e São José.? No quadro geral, Santos ficou em primeiro lugar com 291 pontos, seguido de São Caetano do Sul, com 216, e São José dos Campos, que acumulou 188 pontos.