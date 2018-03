São Paulo pode ter noitadas de boxe Sexta-feira à noite, sem dinheiro e nada de bom na televisão... Se derem certo os planos do presidente da Federação Paulista de Boxe, Newton Campos, ninguém vai ter de dormir mais cedo e poderá começar a folga de fim de semana vendo boxe profissional. Local: Ginásio Baby Barioni, zona oeste da capital. Dia 9 foi feita a experiência e o público compareceu. O problema é que não é só com boa vontade que se faz esporte profissional. O promotor Eduardo de Mello Peixoto gastou R$ 10 mil pelos sete confrontos, mas garante que por menos de R$ 15 mil não se faz uma noitada de pugilismo. "E quem vai querer jogar dinheiro fora?", perguntou pessimista e enfático o empresário do ramo do comércio e ex-boxeador que faz o possível para "ressuscitar" o boxe brasileiro. De qualquer forma, quem não foi ao Baby Barioni perdeu a oportunidade de conhecer figuraças como o peso pesado Daniel Frank, que ficou famoso após ter vencido Maguila em 2001, em luta transmitida no Programa do Ratinho, no SBT. Daniel tem 35 anos, 20 lutas, 17 vitórias, 1,97m de altura e muito senso de humor. O boxeador contou, entre outras coisas, ser primo da jogadora de basquete Janeth (informação confirmada) e que começou a treinar ao lado dela no Corinthians; ele com 15 anos, ela com 13. Ele jogava basquete, ela, vôlei. Paralelamente ao boxe, é cabeleireiro, e nada modesto. "Se eu soubesse lutar tão bem quanto corto cabelo, seria campeão do mundo."