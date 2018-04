São Paulo quer embalar com força máxima

SÃO PAULO - A partida contra o Atlético Sorocaba deve ter sido a última oportunidade para os jogadores considerados reservas mostrarem suas credenciais para lutar por uma vaga na equipe. O técnico Ney Franco confirmou que o time titular voltará a disputar o Campeonato Paulista após a partida de volta contra o Bolívar na primeira fase da Libertadores .

"Depois do confronto contra o Bolívar nós teremos um jogo na Libertadores só no dia 13. No dia 3 temos o clássico contra o Santos e a tendência é usarmos força máxima no Paulista até lá", explicou o treinador, que quis escalar os reservas no Estadual para que eles comecem a ter ritmo de jogo. Nas duas primeiras partidas do ano o Tricolor jogou com o que tinha de melhor.

Além do clássico na Vila Belmiro, o Tricolor terá outros dois compromissos antes do primeiro jogo na fase de grupos da Libertadores: no dia 6 enfrenta a Ponte Preta em Campinas e três dias depois recebe o Guarani no Morumbi. Mesmo com o plano de não dar descanso aos principais atletas, a comissão técnica pode mudar de ideia e descansar alguns jogadores dependendo do nível de desgaste.

Apesar de elogiar o nível do elenco, o treinador voltou a dizer que precisa de um atacante de velocidade para completar o grupo. "Isso já foi colocado antes. Mas enquanto isso não acontece vamos nos adaptando. Temos um bom elenco, mas não sei se é o melhor. Corinthians e Fluminense estão bem também".