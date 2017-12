São Paulo quer sediar Jogos de 2016 A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, reforçou nesta segunda-feira a disposição da cidade em ser a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Segundo ela, o fato de São Paulo ser a maior cidade do país, já a habilita a ser uma das aspirantes. ?Ficamos cerca de 10 anos longe das atividades esportivas. Agora, queremos voltar a ser uma referência no esporte?, disse a prefeita durante a abertura do seminário sobre candidaturas para os jogos olímpicos, que está sendo realizado em um hotel na zona sul do Rio. Ela afirmou que o primeiro objetivo de São Paulo será realizar os Jogos Sul-Americanos de 2006. A prefeita frisou que a cidade de São Paulo não vai poupar esforços para vencer a disputa com o Rio de Janeiro. Marta não considerou uma vantagem o fato de o Rio já estar organizando um estudo para uma eventual candidatura para 2016. A secretária municipal de Esportes da capital paulista, Nádia Campeão, destacou que São Paulo, também deseja ser candidata aos jogos olímpicos de 2012, mas reconheceu que não terá o tempo necessário para organizar uma candidatura consistente. Orientado pelo diretor-executivo do Serviço de Conhecimento dos Jogos Olímpicos do COI, Craig Mclapchey, o seminário tem como objetivo mostrar às cidades como se constrói uma candidatura. Além de Marta, o seminário conta com as presenças do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman; do presidente de honra da Fifa, João Havelange, e da vice-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. A vice-governadora defendeu a candidatura do Rio aos Jogos de 2016, mas admitiu que a questão é de competência da prefeitura da cidade. O seminário termina nesta terça-feira.