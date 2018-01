São Paulo recebe 3 torneios de hipismo De quinta até domingo, três competições reunirão 80 conjuntos no Clube Hípico de Santo Amaro: o Campeonato Sul-Americano de Júnior e Pré-júnior, o Campeonato Americano de Mirins e o Concurso Internacional de Salto. Estarão presentes cavaleiros e amazonas do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Segundo o chefe da equipe brasileira, Ismar Ribeiro Neto, "o Brasil está altamente qualificado para conquistar medalhas em todas as competições". A delegação nacional, formada por 30 conjuntos, conta com a presença do atual campeão americano pré-júnior, João Pedro Cabral, e a campeã mundial mirim Maria Frota Pinheiro. A amazona Maria Frota Pinheiro foi a 6ª colocada na prova preliminar de adaptação, disputada nesta quarta-feira. O primeiro lugar ficou com o colombiano José Carlos Bedoya. O principal adversário do Brasil será a Argentina, uma das poucas equipes a competir com cavalos próprios. "Outros países alugaram os animais, o que torna a adaptação mais difícil", explica o chefe de equipe brasileira. Ismar Ribeiro Neto reafirma que, tecnicamente, a equipe nacional está bem preparada. Resta agora trabalhar o aspecto psicológico dos competidores. "O cavaleiro e seu cavalo têm que se sentir bem na hora da prova."