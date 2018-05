São Paulo recebe nova edição do UFC com ingressos de R$ 290 a R$ 1.800

SÃO PAULO - De volta a São Paulo, o UFC anunciou na manhã desta terça-feira detalhes do evento marcado para dia 31 de maio, no Ginásio de Ibirapuera. A edição marca a primeira luta do ex-campeão peso pesado do UFC, Júnior Cigano, no Brasil. Assistir ao evento vai pesar um pouco menos no bolso dos fãs. As entradas serão comercializadas a partir desta quarta-feira, dia 16, com valores iniciais de R$ 290 (arquibancada). Em janeiro do ano passado, quando o UFC visitou a capital paulista, o bilhete mais em conta custava R$ 400. Quem preferir ficar nas cadeiras especiais do ginásio gastará R$ 800 e nas cadeiras premium, R$ 1.200.

O fã que estiver disposto a desembolsar quantia ainda maior por um lugar melhor pode optar pelo octógono premium, vendido a R$ 1.800 - esse setor é o mais próximo do octógono da luta, no mesmo nível. Todas as categorias possuem meia-entrada e os portadores de necessidades especiais pagam valor equivalente a meia entrada da arquibancada comum: R$ 145.

Principal luta da noite, o confronto entre Cigano e Miocic estava marcado para ocorrer em Las Vegas, EUA, uma semana antes, no dia 24. No entanto, a organização resolveu transferi-la de data. Se enfrentam no Ibirapuera também os finalistas do reality show The Ultmater Fighter Brasil 3 nas categorias peso médio e peso pesado. Os treinadores do programa, Wanderley Silva e Chael Sonnen, lutariam no evento, mas decidiram fazer o combate apenas em junho, em Las Vegas.

Os ingressos serão vendidos pelo site da http://www.ticketsforfun.com.br/ e nos postos de venda credenciados. No dia do evento, a venda será feita nas bilheterias do Ginásio do Ibirapuera.

CARDS

Card principal

Junior Cigano x Stipe Miocic

Final do TUF - Peso médio

Final do TUF - Peso pesado

Demian Maia x Alexander Yakovlev

Rony Jason x Robbie Peralta

Card preliminar

Diego Brandão x Brian Ortega

Elias Silverio x Ernest Chavez

Rodrigo Dann x Rashid Magomedov

Paulo Thiago x Gasan Umalatov

Kevin Souza x Mark Eddiva

Pedro Munhoz x Matt Hobar