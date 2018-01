São Paulo recebe prova de hipismo Começa nesta quinta-feira, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo, o Concurso Internacional Indoor CSI-W. A disputa conta com a participação de cerca de 200 conjuntos e vai até domingo, quando acontece o Grand Prix, seletivo para a Copa do Mundo de 2006, na Malásia. Destaques do hipismo brasileiro, como Álvaro Affonso de Miranda Neto, Vítor Alves Teixeira e César Almeida, estão confirmados na competição.