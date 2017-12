São Paulo recebe torneio de golfe Com a disputa do torneio classificatório que definirá as últimas quatro vagas, começa neste domingo o Chevrolet Open, 52º Campeonato Aberto do Brasil, que segue até domingo, no São Paulo Golf Club, e vale como etapa do Tour das Américas. A competição será disputada em 72 buracos, com premiação de US$ 100 mil. O torneio terá 110 jogadores no Tour, 28 profissionais brasileiros. O paraguaio Carlos Franco, de 36 anos, é uma das estrelas do torneio.