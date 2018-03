São Paulo recebe torneio de vale-tudo São Paulo abrigará sábado e domingo a 5ª edição do Abu-Dhabi World Submission Wrestling Championship, conhecido como ADCC. O torneio, criado pelo xeque dos Emirados Árabes Tahnoon Bin Zayed, em 1998, após ter contato com os lutadores de jiu-jitsu brasileiros, começará às 9h30 no ginásio do Ibirapuera. O evento distribuirá US$ 250 mil em prêmios e conta com representantes de diversos países. A superluta do campeonato ocorrerá às 18 horas entre o brasileiro Ricardo Arona, praticante de jiu-jitsu, e o norte-americano Mark Kerr, lutador de wrestling (luta olímpica). Neste sábado, Mark Kerr não apareceu na coletiva de imprensa e, segundo os organizadores do evento, o lutador não queria dar entrevistas antes da luta. Entretanto, havia comentários de que ele estaria doente e tomando uma série de remédios para poder estar em forma para o confronto deste sábado. ?Ele é um grande atleta e deveria estar presente aqui. Só espero que ele não desapareça na hora do combate?, provocou Arona. ?Estou bem preparado. Me isolei e treinei muito a parte de quedas (especialidade de Kerr). Estou esperando ele.? Para vencer o brasileiro, Kerr treinou jiu-jitsu ? luta mais eficiente no chão ? para tentar escapar de Arona caso seja derrubado. O conceito do torneio foi idealizado pelo xeque Tahnoon, um dos filhos do sultão que governa os Emirados Árabes, após ter contato com o jiu-jitsu brasileiro por intermédio do professor Nelson Monteiro, que tinha uma academia em San Diego, nos Estados Unidos. Segundo as regras da competição, todos os praticantes da luta agarrada não podem usar golpes traumáticos (chutes, socos, joelhadas). As primeiras quatro edições do torneio foram realizadas em Abu-Dhabi. A próximo país sede do evento será o Japão. A abertura oficial, com a entrada das equipes, acontecerá às 13 horas. No domingo, as finais começam às 10 horas. Os ingressos vão de R$ 15,00 a R$ 60,00.