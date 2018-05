São Paulo recebe Troféu Maria Lenk a partir desta segunda-feira

SÃO PAULO - A cara da equipe brasileira que representará o país no Pan-Pacífico, principal competição da temporada, vai ser revelada no Troféu Maria Lenk, que será disputado, a partir desta segunda-feira, na velha piscina do Conjunto Aquático Pompeu de Toledo, no Ibirapuera, recentemente reformada. O principal campeonato nacional não era realizado em São Paulo havia 14 anos.

"Tenho que agradecer ao governador e ao secretário de esporte, cujo nome não lembro (José Auricchio Júnior) por terem reformado as piscinas do Ibirapuera, que têm tudo para ser um dos maiores centros de natação do mundo", diz o presidente da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), Coaracy Nunes.

A competição vai contar com grandes atrações, como os medalhistas olímpicos Thiago Pereira e Cesar Cielo, além de nomes em ascensão, como João de Lucca, bicampeão da prestigiada liga universitária norte-americana NCAA nas 200 jardas livre, que vai defender o Pinheiros. Destaques internacionais, contratados para reforçar a pontuação dos clubes, também estarão presentes. É o caso da húngara Katinka Hosszu, que figura no ranking internacional em oito provas, trazida pelo Corinthians, e da holandesa Femke Heemskerk, dona de duas medalhas olímpicas, que vai emprestar sua força ao Minas Tênis Clube, atual campeão do Maria Lenk.

O Pinheiros, que participa com uma equipe 100% nacional pelo segundo ano seguido, impetrou um pedido de mandado de segurança no Tribunal da CBDA na tentativa de impedir a participação dos estrangeiros, alegando que eles limitam as possibilidades de conquistas dos brasileiros. Os advogados do clube até alegaram que eles não poderiam exercer uma atividade remunerada com um visto de turista. O tribunal indeferiu o pedido, alegando que a natação é um esporte amador, e não há premiação em dinheiro - sem fazer menção aos cachês, contudo.

Cielo e Thiago não vão economizar esforços. O campeão olímpico dos 50m livre em Pequim vai participar dessa prova, além dos 50m borboleta e dos 100m livre, da qual estava afastado. Ele inclusive alegou que o desgaste dos 100m livre teria contribuído para seu insucesso nos 50m livre nos Jogos de Londres. O barbarense vai cair na água também em três revezamentos por seu novo clube, o Minas Tênis (4x50m livre, 4x100m livre e 4x100m medley). Já Thiago vai participar oficialmente dos 100m costas, 100m borboleta, 200m medley e 400m medley. Nessas provas estarão valendo pontos para o Sesi; em duas, ele vai nadar a título de observação, nos 200m borboleta e nos 200m costas. "Esses teste serão importantes, pois me ajudam no medley, minha especialidade. Faz a diferença no miolo de prova", diz o nadador fluminense.

O Corinthians, terceiro colocado no Maria Lenk de 2013, apostou este ano em Felipe França, campeão mundial nos 50m peito em 2011. O peitista suzanense diz que caiu num estado de "quase-depressão" devido à desilusão sofrida na Olimpíada de Londres, na qual não conseguiu alcançar sequer vaga para a final dos 100m peito. Ele chegou a ganhar 20kg em seis meses. O nadador que queria subir ao pódio olímpico não conseguia se abaixar para amarrar os tênis.

Depois de se livrar de 17kg dessa carga adicional, com 100kg (bem distribuídos, segundo ele), França diz que se reencontrou com seu novo treinador, Sérgio Marques. "Ele me motiva muito". A grande novidade do Maria Lenk é a inclusão das maratonas aquáticas, que serão disputadas na raia de remo da USP. Essas provas não contarão pontos para a classificação dos clubes.