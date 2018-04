São Paulo sem defesa contra o Flu

O São Paulo foi ao Recife, venceu o Sport, e Ricardo Gomes voltou com um grande problema para resolver: quem fará companhia a André Dias na defesa do time? Renato Silva e Miranda tomaram cartão vermelho na Ilha do Retiro e desfalcam a equipe contra o Fluminense, amanhã, no Morumbi. Leia mais notícias dos clubes no canal especial do Brasileirão As opções à disposição do treinador não são muito animadoras. Rodrigo, liberado pelos médicos depois de sofrer uma embolia pulmonar, pode retornar à equipe. O zagueiro, porém, só voltou a treinar há dez dias e a previsão era de que precisaria pelo menos de duas semanas para ficar em condições de jogo. "Vamos torcer para que ele esteja bem", afirma o único titular disponível. "O Rodrigo foi um cara importante no ano passado." No lado esquerdo, o candidato mais forte é o volante Richarlyson. Ricardo Gomes não gosta de improvisar, mas não confia nos demais jogadores da posição. O chileno Saavedra nem chegou a ser relacionado para uma partida desde que chegou, um mês atrás. Aislan ainda não jogou nesta temporada. "Improvisação é sempre ruim", lembra André Dias. "Mas o Richarlyson já jogou umas partidas ali." Essa não é a primeira vez que a zaga causa preocupação a Ricardo Gomes. Primeiro, teve dificuldade para encontrar a melhor formação - optou, enfim, por três zagueiros, e já tem a terceira melhor defesa do Brasileiro, com 21 gols sofridos. Precisa também lidar com as constantes expulsões. André Dias e Miranda já levaram um cartão vermelho cada sob o comando do treinador. Renato Silva agora foi expulso pela segunda vez. Ao menos para dar mais segurança ao setor, o técnico conta com a volta de Rogério Ceni, recuperado de fratura no tornozelo. Ontem, o goleiro treinou bem e hoje deve confirmar seu retorno ao time titular do São Paulo.