São Paulo será sede da final da Copa do Mundo de Ginástica São Paulo será sede da Superfinal da Copa do Mundo de Ginástica Artística, em dezembro. Nesta quarta-feira, durante a reunião do Comitê Executivo, em Neuchâtel, na Suíça, a Federação Internacional (FIG) anunciou a escolha do Brasil para organizar o evento depois da desistência de Mônaco. A opção pela capital paulista se deu pelo fato de a cidade já ter recebido uma etapa da competição no ano passado. ?Pelo nível que a ginástica brasileira alcançou e o lugar de destaque que já ocupa na modalidade temos condições de realizar uma competição desse nível. E será ótimo porque, ao invés de fazer uma etapa, faremos a final?, comemorou a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Vicélia Florenzano, que representou o País no encontro na Suíça. A final da Copa do Mundo é disputada de dois em dois anos. A temporada 2005/2006 já teve 12 etapas e mais três serão realizadas até novembro. Serão selecionados para a decisão em dezembro os oito melhores ginastas de cada aparelho, no masculino e no feminino. Com a escolha de São Paulo para sede da final, a CBG vê uma boa oportunidade de o Brasil aumentar seu quadro de medalhas na competição. Afinal, com o apoio da torcida, Daiane dos Santos, Diego Hypólito, Daniele Hypólito e os demais atletas da seleção têm mais chances na disputa. Nova casa A FIG realizou a reunião do Comitê Executivo em Neuchâtel por um motivo especial. A cidade vai abrigar a nova sede da entidade a partir do fim do ano. A data da mudança ainda não foi anunciada. A FIG vai mudar por motivos políticos - para ficar mais próxima da sede do Comitê Olímpico Internacional, em Lausanne, também na Suíça. Outra razão é estratégica, porque facilitará a reorganização dos escritórios além de permitir a manutenção dos atuais 20 funcionários da entidade.