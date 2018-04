São Paulo: só vitória interessa

O quarto título brasileiro consecutivo passa pelo clássico de domingo. Esse é o pensamento comum entre os são-paulinos para a partida contra o Palmeiras, no Morumbi. Uma derrota aumentaria a diferença de quatro para sete pontos em favor do rival e traria forte abalo à motivação dos jogadores, algo que complicaria a já difícil missão de alcançar mais um feito inédito na história dos Campeonatos Brasileiros. "A vitória é muito mais importante para o São Paulo do que para o Palmeiras", disse o técnico Ricardo Gomes. "Nós jogamos apenas por ela, enquanto nossos rivais podem até empatar que continuam com uma boa vantagem na liderança." O treinador começou a preparar o espírito dos jogadores já na viagem de volta de Curitiba, onde, no domingo, o São Paulo perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0. "Não tem outro resultado: ali é a nossa vida", exagerou o capitão Rogério Ceni. Os são-paulinos temem que uma derrota no clássico abale o moral da equipe, assim como ocorreu com os reveses diante do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time acabou entrando na crise que culminou com a demissão de Muricy Ramalho, hoje treinador do Palmeiras. "O clássico definirá nossos objetivos na competição. Não quero nem pensar no que pode acontecer se perdermos", atestou o volante Hernanes, que volta depois de cumprir suspensão. "Recuperar sete pontos fica muito complicado. A motivação também ficaria bem diferente." Já um resultado positivo alteraria todo o panorama. Colocaria o São Paulo definitivamente na briga e ainda traria pressão aos palmeirenses. "Se conseguirmos vencer, ficamos colados e com um gás novo. Aí vamos com tudo para cima", disse Hernanes. Ao vencer, o time ficaria a apenas um ponto do atual líder do campeonato. Diferença que, se não pode ser tirada no confronto direto, não permitiria ao rival nenhum tropeço. " Isso vai trazer um emparelhamento muito grande. Se o campeonato já está bom, com certeza vai ficar melhor", avaliou Rogério. INGRESSOS MAIS CAROS Os 64.281 ingressos colocados à venda para o clássico começaram a ser vendidos ontem - 10% serão destinados aos torcedores do Palmeiras. Estão mais caros. Se, em jogos comuns, o mais barato saía por R$ 30, agora custa R$ 40. "É o normal para uma partida dessa importância", afirmou o diretor de marketing Adalberto Dellape.