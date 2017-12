São Paulo tem torneio de adestramento Cavaleiros do Brasil, Argentina, Uruguai e Chile participam a partir desta sexta-feira do Campeonato Sul-Americano indoor de Adestramento, na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. Ao mesmo tempo, será disputado o Campeonato de Adestramento Nacional, a 1ª Copa Rios e Montanhas. Os maiores destaques do Brasil no Sul-Americano são o cavaleiro Jorge Ferreria da Rocha, que disputou a Olimpíada de Sydney, e a amazona Micheline Schulze, que já tem vaga assegurada nos Jogos Equestres Mundiais de 2002, na Espanha.